Il Pnrr e il caso Sud: mancano 7 miliardi, i governatori chiedono di rifare i conti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Recovery Plan deve destinare il 40% delle sue risorse al Sud. Ma mentre arrivano i primi bandi — infrastrutture e asili nido — alcune regioni del Sud scoprono che quel 40% viene calcolato non sul totale delle risorse messe a disposizione dall'Europa all'Italia. Ma solo su una parte di queste, ovvero su 206 miliardi «ripartibili secondo il criterio del territorio» anziché 222 miliardi, frutto della somma tra Pnrr — Piano nazionale di ripresa e resilienza — e piano complementare che segue le stesse regole del Pnrr anche se si tratta di fondi nazionali. Al Sud dunque andranno 82 anziché 89 miliardi: meno del 40%. E c'è anche un altro problema. Che riguarda le sei missioni che compongono il Pnrr. Solo due rispettano il criterio del 40%: infrastrutture (53%) e istruzione (46%). Una ... Leggi su open.online

