Il capitano Kirk andrà nello spazio, per davvero (Di venerdì 8 ottobre 2021) William Shatner, l'attore diventato celebre per aver interpretato il ruolo del capitano Kirk in "Star Trek: The Original Series", sta per avventurarsi nello spazio. Non viaggerà a bordo dell'Enterprise ma di un veicolo molto più "primitivo" realizzato dalla Blue Origin di Jeff Bezos e non potrà certo spingersi «…là dove nessuno uomo è mai giunto prima…» ma dovrà accontentarsi di un brevissimo volo suborbitale, all'estremo limite dell'atmosfera terrestre. Sarà, comunque, una sfida eccitante per l'attore, oggi novantenne, che dovrà affrontare l'accelerazione del lancio, qualche minuto di assenza di peso e il rientro sulla Terra con il paracadute. Ma sono certo che questo volo gli farà apprezzare la vista del nostro magnifico pianeta, un'esperienza che il capitano Kirk ha fatto solo ...

