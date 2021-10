Gigio Donnarumma, "che vergogna i fischi"? Fabrizio Biasin a valanga: perché non avete capito niente (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si parla assai dei fischi a Gigio Donnarumma e «che vergogna i fischi a Donnarumma!». Ne discute chiunque, persino giornalisti seri, mica noialtri dello sport. Scrivono cose tipo «i fischi a Donnarumma sono come gli ululati a Koulibaly!». E così facendo parificano l'incazzatura del tifoso tradito, all'imbecillità del tifoso razzistello. Robe da matti. Qui diciamo la nostra, che vale come tutte le altre opinioni, ovvero molto poco, perché in questi casi non c'è una «vera verità» e ognuno ha diritto di pensarla come crede. Quei fischi lì, quelli che hanno preceduto, accompagnato e chiuso Italia-Spagna dell'altra sera, non erano destinati solo a Donnarumma, ma a tutto quello che rappresenta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si parla assai deie «che!». Ne discute chiunque, persino giornalisti seri, mica noialtri dello sport. Scrivono cose tipo «isono come gli ululati a Koulibaly!». E così facendo parificano l'incazzatura del tifoso tradito, all'imbecillità del tifoso razzistello. Robe da matti. Qui diciamo la nostra, che vale come tutte le altre opinioni, ovvero molto poco,in questi casi non c'è una «vera verità» e ognuno ha diritto di pensarla come crede. Queilì, quelli che hanno preceduto, accompagnato e chiuso Italia-Spagna dell'altra sera, non erano destinati solo a, ma a tutto quello che rappresenta ...

Advertising

EzioGreggio : Fischiare #Donnarumma è veramente da imbecilli: questa è la Nazionale Italiana @Azzurri non il Paris Saint Germain… - ruiu19 : Da Gullit a Kaká: un tempo tutti gli ex rossoneri tornavano a #ssiro tra gli applausi. Ma vedo che molti si compiac… - Gazzetta_it : L’opinione: fischi a Gigio? Milanisti, pensateci: un azzurro non si contesta #ItaliaSpagna - PhGalimba65 : RT @PhGalimba65: Tutti italiani meno uno: gli ingenerosi fischi per Gigio Donnarumma, a San Siro - sportal_it : Donnarumma e i fischi, Raiola: 'Sono disgustato' -