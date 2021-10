GfV | Adriana Volpe | “ho fatto di tutto per …”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Sonia Bruganelli la conosciamo tutti per essere una nota donna del mondo dello spettacolo, anche se in questi anni ha sempre lavorato dietro le quinte. Ad ogni modo, di lei si sa che è la moglie di uno dei conduttori più importanti della televisione italiana, ovvero Paolo Bonolis. Da qualche settimana, Sonia è una delle opinioniste ufficiali del Grande fratello vip 6 insieme ad un’altra donna molto importante della tv italiana. Stiamo parlando di, che ha preso parte proprio al reality come concorrente, mentre adesso è tornata in veste di opinionista. Si era detto, nelle scorse settimane, che tra le due non corresse buon sangue ed effettivamente è già accaduto qualcosa che ha in qualche modo confermato queste voci. Ma di cosa si tratta? Sonia Bruganelli e, è guerra tra le due opinioniste ...