GF Vip 2021, il settimanale Oggi insiste: Jessica, Lulù e Clarissa non sono principesse! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Jessica, Lucrezia e Clarissa - GF Vip 2021 (US Endemol Shine) Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, concorrenti al Grande Fratello Vip 2021, tornano a far discutere. Anzi, è il loro titolo di principesse ad essere nuovamente messo in discussione. Nuove prove, infatti, smaschererebbero le origini delle tre sorelle, tutt'altro che nobili. Facciamo un passo indietro. Al reality di Canale 5, nel corso di una delle scorse puntate serali, le tre hanno smentito di essere figlie di un giardiniere, ribadendo il loro "status" di principesse in quanto pronipoti del Negus, l'ultimo imperatore d'Etiopia; a riprova di ciò, venne letto in diretta un comunicato della famiglia Makonnen Hailé Selassié. Le "vippone" spiegarono come il padre, Aklile Berhan Maikkonen Hailé Selassié, una volta in ...

