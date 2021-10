Due anni di esami e visite mediche gratis per i guariti da Covid dimessi in Fvg (Di venerdì 8 ottobre 2021) (visited 366 times, 366 visits today) Ultime notizie: Il Fvg in ritardo sulla terza dose di vaccino, è tra le peggiori regioni del Nord Vincitori e vinti delle elezioni in Fvg: l'analisi del voto fra ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 8 ottobre 2021) (d 366 times, 366 visits today) Ultime notizie: Il Fvg in ritardo sulla terza dose di vaccino, è tra le peggiori regioni del Nord Vincitori e vinti delle elezioni in Fvg: l'analisi del voto fra ...

Advertising

fattoquotidiano : Fra pochi giorni, il 19 ottobre, entrerà in vigore la riforma Cartabia che modifica i termini per la prescrizione,… - fattoquotidiano : Martina Rossi non morì per una caduta accidentale, ma nel tentativo di sfuggire a uno stupro. Un tentativo di viole… - AlessLongo : Il nuovo gruppo degli esperti designati dal Governo ha appena consegnato le raccomandazioni sull'intelligenza artif… - nonnona23928040 : RT @Side73Dark: ??E-C-C-E-Z-I-O-N-A-L-E le dice dice tutte , una dietro l'altra, una valanga verità che squarciano (si spera) il velo di t… - marcogali76 : RT @Side73Dark: ??E-C-C-E-Z-I-O-N-A-L-E le dice dice tutte , una dietro l'altra, una valanga verità che squarciano (si spera) il velo di t… -