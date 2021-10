Belinelli | ' Quando Obama mi disse che mancavo ai Chicago Bulls'

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Marco, stella dell'NBA, ora rientrato in Italia in forza alla Virtus Bologna, e ospite al Festival dello Sport di Trento, si racconta a Davide Chinellato

Marco, stella dell'NBA, ora rientrato in Italia in forza alla Virtus Bologna, e ospite al Festival dello Sport di Trento, si racconta a Davide Chinellato... Marcoè tornato a casa a Bologna dopo 14 anni in Nba e, appunto, ha rivinto. Il 35enne ...fanno bene per lo spirito ma ora si comincia a fare sul serio e tutti saranno carichissimici ...Lui ha vinto l'Nba con gli Spurs, lei il titolo Wnba con Minnesota. Al Festival dello Sport hanno raccontato anche il fascino del ritorno in italia ...L’ex campione Nba e attuale capitano della Virtus: «Giocavo al campetto con lui e i suoi amici. Vincere con Bologna? È stato favoloso. Che emozione incontrare Obama e il papa» ...