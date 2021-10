Battlefield 2042 | basta Reddit per creare un grosso calo nelle azioni di EA dopo la Beta

(Di venerdì 8 ottobre 2021) L'opendiha avuto in generale pareri molto favorevoli, risultando divertente e già maturo in vista della release ufficiale. Certo, qualche piccola imperfezione di gioventù ha minato ogni tanto l'esperienza, con bug e glitch di varia natura che denotano una pulizia del codice ancora da terminare. Ma siamo ormai abituati che ildel pubblico, che normalmente preferisce guardare il dito e non la Luna ? Cyberpunk 2077 docet ? al minimo segnale di problemi si rincara la dose con aspre critiche, meme, montaggi video e così via, sino aun abbassamento delledel publisher (Electronic Arts) dell'ordine di sette punti percentuale. Leggi altro...

I numeri della seconda edizione vedi anche, la versione beta disponibile da oggi in preload "Con Round One abbiamo voluto riunire in un unico ambiente tutti i protagonisti della ...HQ L'open beta perè ora disponibile a tutti i giocatori, in modo da consentire agli utenti di avere il loro primo assaggio di Conquest su una delle sue mappe da 128 giocatori. Anche se le nostre ...Un vero disastro il rilascio della beta di Battlefield 2042. I giocatori non riescono a giocare e provare il titolo come vorrebbero ...