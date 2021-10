Zaccheroni: “Il Milan mi piace da morire. E’ più squadra delle altre” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il tecnico Alberto Zaccheroni, intervenuto sul canale Twitch del Milan, ha esaltato la squadra di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il tecnico Alberto, intervenuto sul canale Twitch del, ha esaltato ladi Stefano Pioli

Advertising

sportli26181512 : Zaccheroni: ‘Il Milan mi piace da morire, è più squadra delle altre’: “Non so se il Napoli abbia qualcosa in più de… - sportli26181512 : Zaccheroni entusiasta: 'Il Milan mi piace da morire': Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, si è così espres… - martina5511 : Mister Zaccheroni è da mo che non tifa più x i ratti, oggi innamorato del gioco del Milan... Twitch ?? - MilanNewsit : Zaccheroni entusiasta: 'Il Milan mi piace da morire' - MilanPress_it : Zaccheroni parla di Milan ??? -