Vela, Tita-Banti: “Vogliamo l’oro anche a Parigi 2024” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Parigi ci ingolosisce, tre anni non sono così tanti…“. Dopo la medaglia d’oro conquistata a Tokyo 2020 nella categoria Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Banti puntano al bis olimpico ai Giochi francesi del 2024. “Vincere la medaglia d’oro è stato incredibile – ha detto Tita, protagonista insieme alla compagna di squadra della prima giornata del Festival dello Sport 2021 a Trento-. Riconfermarsi nel 2024 sarà più complicato, ma è uno stimolo che ci serve per continuare. Torniamo in gioco con la voglia e la necessità di apprendere qualcosa di nuovo, dato che è previsto un cambio di regolamento“. “Vincere l’oro ci ha cambiato la vita, ma voglio che cambi il meno possibile la mia voglia di competere e di andare in barca” ha aggiunto Tita. “Il ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) “ci ingolosisce, tre anni non sono così tanti…“. Dopo la medaglia d’oro conquistata a Tokyo 2020 nella categoria Nacra 17, Ruggeroe Caterinapuntano al bis olimpico ai Giochi francesi del. “Vincere la medaglia d’oro è stato incredibile – ha detto, protagonista insieme alla compagna di squadra della prima giornata del Festival dello Sport 2021 a Trento-. Riconfermarsi nelsarà più complicato, ma è uno stimolo che ci serve per continuare. Torniamo in gioco con la voglia e la necessità di apprendere qualcosa di nuovo, dato che è previsto un cambio di regolamento“. “Vincereci ha cambiato la vita, ma voglio che cambi il meno possibile la mia voglia di competere e di andare in barca” ha aggiunto. “Il ...

