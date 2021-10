USA | stoccaggi gas in aumento oltre attese

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Crescono più del previsto glisettimanali di gas negli USA. Secondo l’Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell’Energia americano, glidi gas nella settimana terminata il 1° ottobre 2021, sono risultati indi 118 BCF (billion cubic feet). Il dato si rivela superiore al consensus (+105 BCF). La settimana prima si era registrata una crescita di 88 BCF. Le scorte totali si sono dunque portate a 3.288 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 13,9% rispetto ad un anno fa (quando erano pari a 3.820) e in diminuzione del 5,1% rispetto alla media degli ultimi cinque anni (3.464 BCF).

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : USA stoccaggi

Teleborsa

gas nella settimana del 1 ottobre su base settimanale (WoW) 118 Mld piedi cubi , in aumento rispetto al precedente 88 Mld piedi cubi (la previsione era 105 Mld piedi cubi). 07 - 10 - ......un accordo temporaneo tra repubblicani e democratici per evitare un default del debito federale. l'EIA (Energy Information Administration) diffonderà i dati suglidi gas. Tra i titoli ...(Teleborsa) - Crescono più del previsto gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ...Dopo una giornata partita male ma chiusa con buoni guadagni, i future USA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta in positivo.