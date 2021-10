Uomini e Donne: Armando furioso. Ida e Marcello, arriva il colpo di scena (Di giovedì 7 ottobre 2021) Inizia la puntata di Uomini e Donne. Armando furioso per le critiche ricevute lascia lo studio. Ida e Marcello, arriva la clamorosa novità. Prosegue la discussione tra Armando e le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 7 ottobre 2021) Inizia la puntata diper le critiche ricevute lascia lo studio. Ida ela clamorosa novità. Prosegue la discussione trae le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - ladyonorato : Prima o poi tutto questo finirà. Ma non potremo mai dimenticare quanti uomini e donne abbiamo perso a causa di poli… - annakiara119 : RT @charjlottee: andando a uomini e donne solo per scroccare albergo e cene alla redazione #uominiedonne - veronica_ta : RT @Radfem_Italia: Oggi su #feministpost un pezzo magistrale di Marina Terragni: “Da sempre gli uomini hanno voluto appropriarsi dell’esser… -