Spread Btp Bund in calo a 104,4 punti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Avvio di giornata in calo per lo Spread tra Btp e Bund che segna 104,4 punti a fronte dei 107,3 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano scende allo 0,867%. . 7 ottobre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Avvio di giornata inper lotra Btp eche segna 104,4a fronte dei 107,3 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano scende allo 0,867%. . 7 ottobre 2021

fisco24_info : Spread Btp Bund in calo a 104,4 punti: Il rendimento del decennale italiano scende allo 0,867% - DividendProfit : Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 107,3 punti – Economia - Ettore572 : RT @MilanoFinanza: Milano chiude in rosso (-1,35%) con spread Btp/Bund a 107 punti - Sierrain1 : RT @MilanoFinanza: Milano chiude in rosso (-1,35%) con spread Btp/Bund a 107 punti - fisco24_info : Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 107,3 punti: Il rendimento del decennale italiano in salita allo 0,89% -