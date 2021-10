“Sei riforme per la scuola e l’emergenza asili nido per cominciare”. Draghi preannuncia: presto 6 cabine di regia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mentre (a dispetto di insegnati ‘furbi’, presidi incapaci, funzionari promossi ‘politicamente’, ed altro ancora, a fronte fortunatamente anche di tanto personale capace), il mondo della scuola continua a mobilitarsi puntando ‘ipocritamente’ il dito contro il governo, questi dimostra invece di aver particolarmente a cuore l’Istruzione e, come ha annunciato proprio oggi il premier Draghi, sono in arrivo ben “Sei riforme per la scuola da portare a termine con il Pnrr entro il 2022, 17 miliardi di investimenti cui 3 per affrontare l’emergenza asili nido”. E’ una delle novità emerse al termine della cabina di regia al quale (oltre ai ministri Franco, Messa, Gelmini, Carfagna e la Bonetti), ha partecipato parte anche il ministro ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mentre (a dispetto di insegnati ‘furbi’, presidi incapaci, funzionari promossi ‘politicamente’, ed altro ancora, a fronte fortunatamente anche di tanto personale capace), il mondo dellacontinua a mobilitarsi puntando ‘ipocritamente’ il dito contro il governo, questi dimostra invece di aver particolarmente a cuore l’Istruzione e, come ha annunciato proprio oggi il premier, sono in arrivo ben “Seiper lada portare a termine con il Pnrr entro il 2022, 17 miliardi di investimenti cui 3 per affrontare”. E’ una delle novità emerse al termine della cabina dial quale (oltre ai ministri Franco, Messa, Gelmini, Carfagna e la Bonetti), ha partecipato parte anche il ministro ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, prima cabina di regia sul Pnrr: 17 miliardi di investimenti e sei riforme da attuare entro il 2022 - italiaserait : “Sei riforme per la scuola e l’emergenza asili nido per cominciare”. Draghi preannuncia: presto 6 cabine di regia - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Scuola, prima cabina di regia sul Pnrr: 17 miliardi di investimenti e sei riforme da attuare entro il 2022 https://t.c… - PacificoTweet : Pnrr, in arrivo 18 miliardi e sei riforme per la Scuola: Bianchi vuole ridare dignità ai docenti e cambiare recluta… - Italia_Notizie : Scuola, prima cabina di regia sul Pnrr: 17 miliardi di investimenti e sei riforme da attuare entro il 2022 -