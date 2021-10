Scaroni: «Non mi piacciono fischi né per Donnarumma né per altri» (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Dispiaciuto per i fischi a Donnarumma? Sentire i fischi non mi piace mai, né per Donnarumma né per altri”. Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A. “I miei commenti li avevo già fatti prima, non posso che ripetere la stessa cosa”. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Dispiaciuto per i? Sentire inon mi piace mai, né perné per”. Lo ha detto il presidente del Milan Paolo, all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A. “I miei commenti li avevo già fatti prima, non posso che ripetere la stessa cosa”. L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Scaroni: «Non mi piacciono fischi né per Donnarumma né per altri»: “Dispiaciuto per i fischi… - CalcioFinanza : Scaroni: «Non mi piacciono fischi né per Donnarumma né per altri» - Milanista1002 : @tcarapezza @footballmilan Singer ha portato nuovi investitori per accelerare il percorso cosicché il consiglio com… - DorashooR : @MilanNewsit Non ha mai mollato un cazzo il nostro Scaroni - RPozzolli : @furgeTX @CalcioFinanza Guarda chi si deve informare non è chi legge e poi argomenta, quanto piuttosto chi non legg… -