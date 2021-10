Primo calo di prezzo Xiaomi Mi Band 6 su Amazon ad ottobre | in attesa della NFC

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Registriamo la prima vera occasione diper gli amanti del fitness tracker maggiormente di moda: ilMi6 suscende decisamente sotto i 40 euro. La promozione è ora attiva sul noto store come “’s Choice” appunto e potrebbe non durare a molto, vista la costante domanda del dispositivo, sempre tra i best seller di categoria. IldiMi6 suè nuovamente significativo. Dopo un lungo periodo in cui è stato davvero difficile trovare il dispositivo ad un costo inferiore ai 40 euro, ora per avere la soluzione hi-tech non andranno sborsati più di 37,90 euro. Stiamo parlandoversione italiana del modello nella sua ...