Perché usare la parola “carabiniera” non è solo corretto ma anche giusto (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ieri ho raccontato la storia di Martina Pigliapoco, la carabiniera di Cortina d’Ampezzo che ha salvato la vita di un’altra donna, convincendola a desistere dal proposito di suicidio dopo un dialogo di quattro ore sospese a 80 metri nel vuoto. Ebbene, di tutta questa storia, così drammatica, l’unica cosa su cui si sono concentrate decine, centinaia di persone è una lettera. Una piccola letterina, la vocale finale della parola carabiniera.“Ohibò, non si può sentire.” “È un carabiniere donna, la chiami col suo nome.” “Allora lei cos’è, un giornalisto?”, sino al classico del benaltrismo: “Non è certo così che si combatte la discriminazione di genere.” Forse è il caso di fare ordine una volta per tutte sulla questione. Primo: “carabiniera” non è il capriccio di qualche “pericolosa” femminista né un errore da matita blu. È ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ieri ho raccontato la storia di Martina Pigliapoco, ladi Cortina d’Ampezzo che ha salvato la vita di un’altra donna, convincendola a desistere dal proposito di suicidio dopo un dialogo di quattro ore sospese a 80 metri nel vuoto. Ebbene, di tutta questa storia, così drammatica, l’unica cosa su cui si sono concentrate decine, centinaia di persone è una lettera. Una piccola letterina, la vocale finale della.“Ohibò, non si può sentire.” “È un carabiniere donna, la chiami col suo nome.” “Allora lei cos’è, un giornalisto?”, sino al classico del benaltrismo: “Non è certo così che si combatte la discriminazione di genere.” Forse è il caso di fare ordine una volta per tutte sulla questione. Primo: “” non è il capriccio di qualche “pericolosa” femminista né un errore da matita blu. È ...

