Nuovi farmaci per la malattia renale cronica e strategie per migliorare i trapianti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dalla ricerca scientifica arrivano grandi novità per i pazienti nefropatici: farmaci sviluppati inizialmente per la cura del diabete saranno presto usati anche nei malati di malattia renale cronica per migliorarne le condizioni mentre le ultime frontiere della terapia cellulare promettono di rendere i trapianti ancora più efficaci e duraturi. Sono solo due esempi delle novità L'articolo proviene da Webmagazine24.

