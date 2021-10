Newcastle-Pif, il fondo 13 volte più ricco degli sceicchi del City (Di giovedì 7 ottobre 2021) È questione di giorni, forse anche di ore, e il Newcastle United sarà la prima squadra europea di proprietà del Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita. La trattativa, in corso da mesi, è stata sbloccata definitivamente dalla risoluzione delle controversie tra l’Arabia e beIN Sports, che avevano portato la comunità internazionale ad accusare il Paese L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) È questione di giorni, forse anche di ore, e ilUnited sarà la prima squadra europea di proprietà del Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita. La trattativa, in corso da mesi, è stata sbloccata definitivamente dalla risoluzione delle controversie tra l’Arabia e beIN Sports, che avevano portato la comunità internazionale ad accusare il Paese L'articolo

