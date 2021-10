Napoli-Torino | biglietti in vendita | curve a 25 euro | tutti i prezzi

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIper la gara di Campionatovs, che si disputerà il 17 ottobre 2021 alle ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona disono posti ina partire dalle ore 15.00 di martedì 5 ottobre 2021. Questi i: Tribuna Posillipo € 70,00 Tribuna Nisida € 60,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12) Distinti € 50,00€ 25,00 Non sono previstia tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi. Una volta completata la procedura ...

