Monitoraggio Gimbe | contagi in calo da 5 settimane Ma sono ancora 2 | 6 milioni gli over 50 senza una dose

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Secondo i dati aggiornati al 6 ottobre dell’ultimosettimanale diffuso come di consueto dalla Fondazione, il 76,8% della popolazione ha ricevuto almeno unadi vaccino contro Covid-19 mentre il 72,4% ha completato il ciclo vaccinale. Il numero di somministrazioni scende così come diminuisce il numero di nuovi vaccinati settimanali, nota, dopo la risalita a 589mila della settimana precedente: -17,1% nell’ultima settimana. Gli effetti del Green pass sulla curva delle nuove vaccinazioni, nota, restano scarsi, al netto dell’incognita relativa al numero degli esoneri.I dati deldel 7 ottobre: l’efficacia dei vaccini anti Covid La fascia di età degli80 vede una copertura vaccinale del ...

Lo rileva la Fondazionenel consuetosettimanale sul Covid in Italia. Al 6 ottobre il 76,8% della popolazione (45.493.296 persone) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+452.187 ...ROMA - Ilindipendente della Fondazionerileva nella settimana 29 settembre - 5 ottobre 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (21.060 vs 23.159, pari a - 9,1%) e ...Sicilia terzultima per vaccinati. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Sicilia è pari 65,6% (media Italia 72,4%) a cui aggiungere un ulteriore 4,8% (media Italia 4,3%) solo con prima ...Vaccini: dati Iss su efficacia (a 7 mesi) di Pfizer e Moderna. Diminuiscono del 22,2% le somministrazioni settimanali di vaccini anti Covid e quasi 2,6 milioni di over 50 rimangono ancora senza copert ...