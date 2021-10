Manolas fuori dal progetto di Spalletti? C'è la rivelazione in diretta (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'inviato di Sky Sport Francesco Modugno, in collegamento da Castel Volturno, ha fornito importanti novità riguardo la situazione di Kostas Manolas, reduce da quattro panchine consecutive in Serie A in favore di Amir Rrahmani, che sembra essersi conquistato il posto ta titolare nel cuore della difesa azzurra. Italy: ssc napoli pre-season training camp in Val di Sole SSC Napoli s Kossovari defender Amir Rrahmani SSC Napoli s Greek defender Konstantinos Manolas During ssc napoli s pre-season training camp in Val di Sole ABPH7297 Copyright: xAntonioxBalascox Di seguito le dichiarazioni in diretta all'emittente satellitare ed evidenziate dalla nostra redazione:"Spalletti ha fatto capire a Manolas che il suo momento arriverà, è una risorsa importante di questo Napoli nonostante Rrahmani oggi stia facendo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'inviato di Sky Sport Francesco Modugno, in collegamento da Castel Volturno, ha fornito importanti novità riguardo la situazione di Kostas, reduce da quattro panchine consecutive in Serie A in favore di Amir Rrahmani, che sembra essersi conquistato il posto ta titolare nel cuore della difesa azzurra. Italy: ssc napoli pre-season training camp in Val di Sole SSC Napoli s Kossovari defender Amir Rrahmani SSC Napoli s Greek defender KonstantinosDuring ssc napoli s pre-season training camp in Val di Sole ABPH7297 Copyright: xAntonioxBalascox Di seguito le dichiarazioni inall'emittente satellitare ed evidenziate dalla nostra redazione:"ha fatto capire ache il suo momento arriverà, è una risorsa importante di questo Napoli nonostante Rrahmani oggi stia facendo ...

gorbino1 : @CalcioNapoli24 I soliti problemi del Napoli che vengono fuori dopo la partita dello Spartak. Marquit, Manolas, Mar… - kakar7321 : @newfaithless Beh Manolas è completamente fuori di testa ultimamente quindi si - Airbughimen : Adesso Spalletti deve usare lo stesso metro, come ha fatto che Manolas , fuori Rui dentro Ghoulam o Juan Jesus. - medoproject : @jo19N26 @SavaxSFN @ViSal_Corecap non vedo come possano migliorare malcuit, meret, manolas. Non sono fuori forma, sono proprio così... - R_Graziuso : @Torrenapoli1 Frenati dai singoli: la follia di Mario Rui (fuori tempo e senza senso, il suo intervento); l’insipie… -