Mamma massacrata di botte dal figlio finisce in Ospedale con gravissime ferite: «La costringeva a dormire per terra» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ancora una Mamma vessata e picchiata dal figlio che aveva ormai assunto il controllo totale sulla sua vita. Un quadro terrificante quello ricostruito dalla Polizia di terracina che stamattina ha dato esecuzione alla Misura cautelare che prevede l’allontanamento dalla casa familiare di un 28enne di origini romene resosi responsabile dei reati di tentata estorsione e lesioni personali aggravate nei confronti della propria madre convivente. terracina: non le dà i soldi, il figlio la massacra di botte e la manda in Ospedale I fatti, verificatisi all’interno delle mura domestiche, risalgono allo scorso mese di settembre. L’uomo, al rifiuto della madre di assecondare l’ennesima richiesta di denaro, aveva dato inizio ad una escalation di violenza a seguito della quale la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ancora unavessata e picchiata dalche aveva ormai assunto il controllo totale sulla sua vita. Un quadro terrificante quello ricostruito dalla Polizia dicina che stamattina ha dato esecuzione alla Misura cautelare che prevede l’allontanamento dalla casa familiare di un 28enne di origini romene resosi responsabile dei reati di tentata estorsione e lesioni personali aggravate nei confronti della propria madre convivente.cina: non le dà i soldi, illa massacra die la manda inI fatti, verificatisi all’interno delle mura domestiche, risalgono allo scorso mese di settembre. L’uomo, al rifiuto della madre di assecondare l’ennesima richiesta di denaro, aveva dato inizio ad una escalation di violenza a seguito della quale la ...

