"Di chi non mi fido". Salvini ad alzo zero: parole durissime sulla maggioranza. Avvertimento a Draghi: "Mettilo per iscritto" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra Matteo Salvini e Mario Draghi la "riappacificazione" corre su un filo sottilissimo. All'indomani del CdM sulla delega fiscale disertato dai ministri leghisti, a Roma girano voci sempre più allarmate sulla possibile crisi di governo. I due diretti interessati vogliono ricucire e usano toni in apparenza concilianti, ma è lo stesso Capitano che ammonisce e invita il premier "mettere per iscritto nessuna tassa in più". Questo perché, sottolinea il segretario del Carroccio, "di Draghi mi fido", ma il problema è il resto della maggioranza che per dirla con le parole di Edoardo Rixi al Giornale, ormai "mal tollera" la Lega nei dintorni di Palazzo Chigi. Se Draghi dice "che non aumenterà le tasse, mettiamolo per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra Matteoe Mariola "riappacificazione" corre su un filo sottilissimo. All'indomani del CdMdelega fiscale disertato dai ministri leghisti, a Roma girano voci sempre più allarmatepossibile crisi di governo. I due diretti interessati vogliono ricucire e usano toni in apparenza concilianti, ma è lo stesso Capitano che ammonisce e invita il premier "mettere pernessuna tassa in più". Questo perché, sottolinea il segretario del Carroccio, "dimi", ma il problema è il resto dellache per dirla con ledi Edoardo Rixi al Giornale, ormai "mal tollera" la Lega nei dintorni di Palazzo Chigi. Sedice "che non aumenterà le tasse, mettiamolo per ...

