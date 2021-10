Danni da maltempo riparati: tornano a circolare i treni sulle linee Roma-Napoli e Roma Nettuno (Di giovedì 7 ottobre 2021) tornano a circolare i treni da domani mattina, venerdì 8 ottobre, tra Roma e Latina, sulla Roma – Napoli (via Formia), e sulla Roma – Nettuno. Su entrambe le linee la circolazione dei treni era sospesa dallo scorso 5 ottobre per i Danni provocati dal maltempo agli impianti tecnologici della linea e della stazione di Torricola. Da domani 8 ottobre sarà quindi ripristinata l’offerta commerciale ordinaria di trenitalia. Gli impianti della stazione di Torricola, pur riattivati, non sono ancora al pieno delle loro potenzialità e questo potrebbe determinare qualche rallentamento. In ogni caso è previsto un presidio dei ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021)da domani mattina, venerdì 8 ottobre, trae Latina, sulla(via Formia), e sulla. Su entrambe lela circolazione deiera sospesa dallo scorso 5 ottobre per iprovocati dalagli impianti tecnologici della linea e della stazione di Torricola. Da domani 8 ottobre sarà quindi ripristinata l’offerta commerciale ordinaria ditalia. Gli impianti della stazione di Torricola, pur riattivati, non sono ancora al pieno delle loro potenzialità e questo potrebbe determinare qualche rallentamento. In ogni caso è previsto un presidio dei ...

