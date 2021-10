Come informare i figli se mamma o papà hanno un tumore? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Aspetto o lo dico subito? Quali parole devo usare? Devo trattenere o reprimere le lacrime? Sono solo alcune delle domande che un genitore con una diagnosi di cancro si pone nel momento in cui deve comunicare questa notizia ai propri figli. Ci aiuta a fare chiarezza David Scaramozzino, psicologo clinico e psicoterapeuta presso la comunità “Il Ciliegio” di Roma, un centro che si occupa di minori a rischio. “Quando si deve comunicare una notizia così delicata, sono importanti sia le tempistiche che le modalità di comunicazione”, dice ad HuffPost. Ecco i suoi suggerimenti. Non aspettare. Se posticipiamo la comunicazione della notizia, probabilmente questa verrà data quando la prognosi è ancora più infausta. E proprio in quel momento si crea disagio nel bambino, perché non gli si dà la possibilità di recepirla nel modo giusto. Se si attende, la notizia poi verrà ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Aspetto o lo dico subito? Quali parole devo usare? Devo trattenere o reprimere le lacrime? Sono solo alcune delle domande che un genitore con una diagnosi di cancro si pone nel momento in cui deve comunicare questa notizia ai propri. Ci aiuta a fare chiarezza David Scaramozzino, psicologo clinico e psicoterapeuta presso la comunità “Il Ciliegio” di Roma, un centro che si occupa di minori a rischio. “Quando si deve comunicare una notizia così delicata, sono importanti sia le tempistiche che le modalità di comunicazione”, dice ad HuffPost. Ecco i suoi suggerimenti. Non aspettare. Se posticipiamo la comunicazione della notizia, probabilmente questa verrà data quando la prognosi è ancora più infausta. E proprio in quel momento si crea disagio nel bambino, perché non gli si dà la possibilità di recepirla nel modo giusto. Se si attende, la notizia poi verrà ...

Advertising

pillaiandrea : RT @HuffPostItalia: Come informare i figli se mamma o papà hanno un tumore? - GuidiB_Ale : RT @LorenzoCast89: Ho scritto cinque volte tra luglio e agosto ad un indirizzo mail della PA come da procedura. Mai risposto. Ora arriva un… - HuffPostItalia : Come informare i figli se mamma o papà hanno un tumore? - AndreaAffinito : RT @dukana2: Anche oggi vi devo informare sul vostro futuro …prossimo…??i #Draghi di #Confindustria #Cingolani #CingolEni stanno approvando… - maola_varalli : RT @LorenzoCast89: Ho scritto cinque volte tra luglio e agosto ad un indirizzo mail della PA come da procedura. Mai risposto. Ora arriva un… -

Ultime Notizie dalla rete : Come informare Data breach: se lo conosci lo eviti? Non sempre ... è tenuto a informare tempestivamente il titolare in modo che possa attivarsi. Le cause di un data breach Come detto il data breach è violazione di sicurezza che comporta - accidentalmente o in ...

Business transformation, una partita a scacchi multidimensionale Come in una partita a scacchi multidimensionale, se fai una mossa, i suoi effetti si riproducono ... devi partire dall'alto, devi informare tutte le risorse, devi costruire il sistema, mettendo l'...

Come informare i figli se mamma o papà hanno un tumore? Yahoo Notizie Come informare i figli se mamma o papà hanno un tumore? Uno studio dimostra che se mamma o papà si ammalano di cancro il silenzio con i figli non aiuta. Ma come comunicare una notizia che può rivelarsi scioccante? Lo spiega ad HuffPost lo psicologo clinico ...

... è tenuto atempestivamente il titolare in modo che possa attivarsi. Le cause di un data breachdetto il data breach è violazione di sicurezza che comporta - accidentalmente o in ...in una partita a scacchi multidimensionale, se fai una mossa, i suoi effetti si riproducono ... devi partire dall'alto, devitutte le risorse, devi costruire il sistema, mettendo l'...Uno studio dimostra che se mamma o papà si ammalano di cancro il silenzio con i figli non aiuta. Ma come comunicare una notizia che può rivelarsi scioccante? Lo spiega ad HuffPost lo psicologo clinico ...