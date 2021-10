Bologna | Theate convocato dal Belgio | i rossoblù dovranno pagare un bonus

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo le ottime prestazioni con il, condite dal gol contro la Lazio, Arthurè statodal. Il, all’acquisto del giocatore, aveva inserito alcunicon l’Ostenda, la squadra che ne possedeva il cartellino.100 mila euro per ogni convocazione del belga con la sua nazionale. Questo, però, solamente per le prime cinque chiamate, quindi fino ad un massimo di 500 mila euro. Si aggiungeranno ai 6 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. LEGGI ANCHE: “Infantino vuole il Mondiale ogni 2 anni per finanziare il Mondiale per Club”, la pesante accusa L'articolo proviene da Rompipallone ...

Arthur Theate ha già raggiunto il ritiro del Belgio unendosi ai suoi compagni di squadra che oggi saranno impegnati nella semifinale di Nations League contro la Francia.