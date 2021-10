Bitcoin? È una Ferrari, l'oro una carrozza a cavalli: parola della leggenda degli investimenti Bill Miller (Di giovedì 7 ottobre 2021) Today, il Miller Opportunity Trust, il fondo comune di investimento dell'investitore, ha riferito di possedere 1,5 milioni di azioni in Grayscale Bitcoin Trust alla fine di settembre. Attualmente ... Leggi su tomshw (Di giovedì 7 ottobre 2021) Today, ilOpportunity Trust, il fondo comune di investimento dell'investitore, ha riferito di possedere 1,5 milioni di azioni in GrayscaleTrust alla fine di settembre. Attualmente ...

Advertising

Valerio59784405 : Se conoscete Bitcoin potete sempre iniziare a sognare una vita nuova e diversa, dove le bugie stanno a zero e il va… - 404Mirko : RT @tante02: La stessa domanda ancora e ancora ?? Se mi ascoltavi, non dovresti chiedere ripetutamente! Esiste una sola risposta: $DFI da @… - tante02 : RT @KayP1337: La stessa domanda ancora e ancora ?? Se mi ascoltavi, non dovresti chiedere ripetutamente! Esiste una sola risposta: $DFI da… - OvettoTuitter : @Arypigliate Solana e Sushiswap mi stanno iniziando a dare soddisfazione. Purtroppo NKN è sempre una chiavica. Bit… - MBigliardi83 : Anche Soros detiene una piccola quota in #Bitcoin -