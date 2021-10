Basket: Brooklyn Nets, Durant 'Irving? Spero si risolva tutto' (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'ex Cleveland non vuole vaccinarsi, rischia di saltare metà stagione NEW YORK (STATI UNITI) - "Io vedo Kyrie ancora parte della nostra squadra". Kevin Durant è fiducioso che si possa trovare una ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'ex Cleveland non vuole vaccinarsi, rischia di saltare metà stagione NEW YORK (STATI UNITI) - "Io vedo Kyrie ancora parte della nostra squadra". Kevinè fiducioso che si possa trovare una ...

Advertising

tempoweb : Kyrie Irving non si vaccina e rischia di non giocare più #nba #vaccino #covid #nets #basket #irving… - DavideFuma : #NBA - Il meglio del 'GM Survey' per @Eurosport_IT: Brooklyn Nets campioni, Durant e Doncic per l'MVP - STnews365 : NBA, al via la Preseason: Brooklyn stende i Lakers Allo Staples Center i Nets la spuntano per 123-97, ma al termine… - STnews365 : NBA, al via la Preseason: Brooklyn stende i Lakers Allo Staples Center i Nets la spuntano per 123-97, ma al termine… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Brooklyn Basket: Brooklyn Nets, Durant 'Irving? Spero si risolva tutto' ... fin qui, ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid ma a New York la pratica sportiva al chiuso è consentita solo per chi ha ricevuto almeno la prima dose e così la guardia, da quando i Brooklyn ...

Nba, Durant su Irving: 'Vaccinarsi è decisione personale, rispettiamo la sua scelta' Così Kevin Durant in merito alla situazione di Kyrie Irving , che ancora non si è vaccinato e che quindi non può di fatto allenarsi con i compagni dei Brooklyn Nets e giocare le gare casalinghe. ...

Basket, NBA: Brooklyn Nets campioni, Durant e Doncic per l'MVP. I pronostici dei 30 general manager Eurosport IT Nba, Durant su Irving: “Vaccinarsi è decisione personale, rispettiamo la sua scelta” “Io continuo a vedere Kyrie come una parte importante di questa squadra. Forse sono solo ingenuo, ma questa è la mia sensazione. Voglio che faccia parte di questo gruppo, perché è un giocatore davvero ...

Kyrie Irving no-vax: rischia di saltare le 41 partite dei Nets a Brooklyn Il giocatore ha saltato i primi due allenamenti casalinghi dell’anno, fermo sulle sue posizioni in contrasto con le norme anti Covid della città di New York. Perderà 382mila dollari per ogni gara non ...

... fin qui, ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid ma a New York la pratica sportiva al chiuso è consentita solo per chi ha ricevuto almeno la prima dose e così la guardia, da quando i...Così Kevin Durant in merito alla situazione di Kyrie Irving , che ancora non si è vaccinato e che quindi non può di fatto allenarsi con i compagni deiNets e giocare le gare casalinghe. ...“Io continuo a vedere Kyrie come una parte importante di questa squadra. Forse sono solo ingenuo, ma questa è la mia sensazione. Voglio che faccia parte di questo gruppo, perché è un giocatore davvero ...Il giocatore ha saltato i primi due allenamenti casalinghi dell’anno, fermo sulle sue posizioni in contrasto con le norme anti Covid della città di New York. Perderà 382mila dollari per ogni gara non ...