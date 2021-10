Alessia Macari minacciata pesantemente sul web: costretta alla denuncia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alessia Macari insultata e minacciata sul web, l’ex gieffina mostra i messaggi ignobili ricevuti sui social: parole pesantissime. Alessia Macari insultata e minacciata sui social, la ragazza ha mostrato i messaggi incriminati: sono parole davvero violente e pesanti. La gioia dell’influencer e del marito Oliver Kragl per l’imminente nascita della loro primogenita è stata turbata Leggi su youmovies (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.insultata esul web, l’ex gieffina mostra i messaggi ignobili ricevuti sui social: parole pesantissime.insultata esui social, la ragazza ha mostrato i messaggi incriminati: sono parole davvero violente e pesanti. La gioia dell’influencer e del marito Oliver Kragl per l’imminente nascita della loro primogenita è stata turbata

elenamusi : RT @LadyNews_: #AlessiaMacari su #AndreaCasalino: 'Non abbiamo mai avuto un flirt, un'altra ca***ta' - repelloidiotas : @nothingchange__ Samy ha imparato l'italiano a contatto con la gente vivendo a Roma, per questo parla romano (neanc… - Iamdavide28 : @BeneventoTeresa @BITCHYFit Vero anche a me di viso sembrava tanto alessia macari, però la voce no. Alessia ha una s particolare - LadyNews_ : #AlessiaMacari su #AndreaCasalino: 'Non abbiamo mai avuto un flirt, un'altra ca***ta' - crisisinmusic : @Sonja93494728 ma alessia macari è incinta! -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Macari Federica Nargi imita Jennifer Lopez, Cristiano Malgioglio: "Se canti a casa i vicini chiamano i vigili" Federica Nargi ha proposto Jennifer Lopez nell'ultima puntata di Tale e Quale Show , la prima senza il blackface dopo le proposte di Guendalina Tavassi ed Alessia Macari degli scorsi anni, passate sotto uno spray abbronzante prima di uscire sul palco. Federica Nargi non è certo famosa per le sue doti canore (non a caso è arrivata penultima dietro Biagio ...

Miky Falcicchio su Andrea Casalino: 'Lo invito a fare attenzione con la comunicazione' Si è inventato un titolo, anche se lui ha scaricato sui giornalisti, e si è inventato un flirt con Alessia Macari, che proprio ieri la showgirl ha smentito tutto mediante alcune Instagram Story di ...

Miky Falcicchio su Andrea Casalino: “Lo invito a fare attenzione con la comunicazione” Miky Falcicchio è stato ospite della rubrica social I sogni c...ostruiti di Vito Maria Camposeo dove ha parlato della sua agenzia, del suo lavoro di event manager e di tanto altro ancora.

