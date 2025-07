Colpo di scena Lucca Pedullà | Inserimento di un’altra big della Serie A

C’è grande fermento nel calciomercato di Serie A: mentre Lorenzo Lucca continua a essere al centro delle attenzioni, un’altra big si inserisce con forza, scuotendo le carte in tavola. La finestra estiva si apre con sorprese e colpi a sorpresa, e il Napoli non fa eccezione: il mercato è solo all’inizio e le novità sono dietro l’angolo. Rimanete sintonizzati per scoprire quale grande club potrebbe rilanciare la sua sfida!

Lorenzo Lucca è un nome divenuto ormai ricorrente per il mercato della SSC Napoli: in questi minuti, però, spunta l’inserimento a sorpresa della big del campionato di Serie A. La sessione estiva di calciomercato ha avuto il via ufficialmente da pochi giorni, ma in casa Napoli il lavoro da parte del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è già nel vivo da settimane, così come testimoniato dai colpi Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. C’è, però, l’intenzione di migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte, chiamata a una stagione di grandi riconferme dopo il successo in Serie A della stagione appena conclusasi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Colpo di scena Lucca, Pedullà: “Inserimento di un’altra big della Serie A”

In questa notizia si parla di: lucca - inserimento - serie - colpo

Lucca Juve, non tramonta questa pista per l’attacco: attenzione al possibile inserimento di quel club club! Ultimissime - La pista Lorenzo Lucca per la Juventus rimane calda e ancora viva nel cuore del calciomercato estivo.

Il Napoli prova a inserire una contropartita per ridurre le richieste dell'Udinese per Lucca Vai su Facebook

Noa Lang in arrivo, Lucca caldo: come cambia l'attacco del Napoli, le gerarchie di Conte e chi sarà titolare; Nuovo centravanti Napoli: ok Nunez-Lucca, ma si valuta anche un inserimento a sorpresa; MEDIASET - Napoli, pronto il colpo in attacco: accordo con Lucca, ora l'incontro con l'Udinese.

Colpo di scena Lucca, Pedullà: “Inserimento di un’altra big della Serie A” - Lorenzo Lucca è un nome divenuto ormai ricorrente per il mercato della SSC Napoli: in questi minuti, però, spunta l’inserimento a sorpresa della big del campionato di Serie A. Scrive informazione.it

Colpo di scena Napoli: né Lucca e né Nunez | Preso dalla Serie A il nuovo attaccante - com ogni settimana vi propone la classifica reale e virtuale della Serie A. Scrive napolipiu.com