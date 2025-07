Turismo aree artigianali e collegamenti Il porto? Infrastruttura cruciale per l’area

Il porto di Massa Carrara rappresenta un nodo strategico per lo sviluppo del turismo e dell’artigianato locale, ma anche una sfida cruciale per le infrastrutture e i collegamenti con la Lunigiana. In questo contesto, Davide Brizzi, nuovo presidente di Cna Massa Carrara, si impegna a rilanciare queste aree chiave attraverso la cooperazione con le istituzioni e l’ampliamento delle zone artigianali. È…

Massa Carrara, 4 luglio 2025 – Porto, turismo, Lunigiana, cooperazione con le istituzioni e mancanza di aree artigianali. Sono questi i cinque punti cardine del mandato di Davide Brizzi, il nuovo presidente di Cna Massa Carrara. Temi delicati quelli su cui ha incentrato la propria candidatura, in particolare quello relativo al porto e al suo discusso ampliamento, su cui l’associazione degli artigiani ha sempre espresso posizioni favorevoli: “È un’infrastruttura molto importante per la nostra zona – ha detto – soprattutto per gli stimoli a nuovi insediamenti. Il Cna non può fare valutazioni e assumere posizioni nette sull’impatto ambientale, per quelle serviranno i tecnici, ma deve valutare l’impatto dello ‘strumento-porto’ sull’economia del territorio, su questo dobbiamo ammettere che è molto importante”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo, aree artigianali e collegamenti. “Il porto? Infrastruttura cruciale per l’area”

