Voleva il monopattino a bordo del bus minacce di morte e insulti contro l’autista

Una scena di tensione scuote Pistoia, dove un passeggero ha aggredito verbalmente e minacciato di morte l’autista di un autobus Autolinee Toscane. La lite è esplosa quando l’uomo, salito con un monopattino, ha reagito con insulti e minacce, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Un episodio che solleva ancora una volta il problema della convivenza tra regole e comportamenti irresponsabili sui mezzi pubblici.

Pistoia, 4 luglio 2025 – Minacce di morte e insulti contro l’autista di un autobus di Autolinee Toscane da parte di un passeggero fuori controllo. È successo ieri mattina a Pistoia, su un mezzo in servizio sulla linea 6 3. Il fatto è avvenuto in corrispondenza della fermata di Piazza Dante, quando un uomo è salito a bordo con un monopattino. Alla richiesta, del tutto legittima, dell’autista di piegare e chiudere il mezzo – come previsto dal regolamento – il passeggero ha reagito con rabbia. In evidente stato di agitazione, ha iniziato a urlare e inveire contro il conducente, «ti aspetto a fine turno e ti ammazzo» ha detto. 🔗 Leggi su Lanazione.it