Parte il Cosmica Yoga Festival settimana dedicata al benessere

Pronti a immergervi in una settimana di rinascita e armonia? Il Cosmica Yoga Festival, che apre oggi tra il suggestivo Parco della Pinet e il Palazzo del Turismo di Montecatini, è l’evento ideale per riscoprire il benessere completo. Con attività coinvolgenti per tutte le età, esperti e appassionati si incontrano per celebrare lo yoga e la natura. Un’occasione imperdibile per coltivare mente, corpo e spirito…

Montecatini, 4 luglio 2025 – Sarà una settimana dedicata al benessere mentale e fisico, con attività per tutti i gusti e le età. Si apre oggi tra il Parco della Pinet a e il Palazzo del Turismo di Montecatini il Cosmica Yoga Festival, una manifestazione dedicata allo yoga e alla natura. Un programma ricco di attività che spaziano dalla pratica agli incontri fino alle conferenze sui temi dello yoga, del benessere olistico e dell’armonia interiore. Già in questa edizione saranno presenti importanti punti di riferimento del mondo dello yoga come Dejanira Bada, Martina Rando e Martina Sergi. Non mancherà l’intrattenimento serale con musica dal vivo, cinema all’aperto e performance speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parte il Cosmica Yoga Festival, settimana dedicata al benessere

In questa notizia si parla di: yoga - dedicata - benessere - cosmica

MurAsana Yoga Day: un'intera giornata dedicata al benessere al Mura Festival - Un’occasione unica per riscoprire l’equilibrio interiore e abbracciare la natura, immersi in un’atmosfera di serenità e consapevolezza.

Cosmica Yoga Festival è alle porte! Dal 4 all’11 Luglio a Montecatini Terme ti aspetta una settimana di benessere, musica, connessioni e vibrazioni positive. Lezioni collettive di yoga Workshop, conferenze e laboratori Concerti sotto le stelle nell Vai su Facebook

Parte il Cosmica Yoga Festival, settimana dedicata al benessere; Yoga, musica e benessere nella Natura; Benessere e armonia interiore. Arriva Cosmica Yoga Festival.

Parte il Cosmica Yoga Festival, settimana dedicata al benessere - Ogni sera il parco della Pineta si trasforma in un palco sotto le stelle, con performance e concerti ... Secondo msn.com

Yoga, musica e benessere nella Natura - Il Parco della pineta e il Palazzo del turismo di Montecatini Terme dal 4 all’11 luglio sono il cuore pulsante di Cosmica Yoga Festival, una manifestazione dedicata allo yoga, al benessere e alla ... Riporta valdinievoleoggi.it