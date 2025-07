Ndoye-Napoli Di Marzio svela l’ultima novità | è successo in queste ore

Il mercato del Napoli si infiamma con la recente rivelazione di Di Marzio: in queste ore si fa sempre più concreta l’ipotesi di un colpo importante, Dan Ndoye del Bologna. La squadra di De Laurentiis è in piena corsa per potenziare gli esterni offensivi, puntando a regalare ad Antonio Conte una rosa ancora più competitiva. L’obiettivo? Arrivare pronto e carico al ritiro di Dimaro, iniziando al meglio la preparazione estiva.

Arrivano aggiornamenti in merito alla trattativa che il Napoli sta portando avanti per Dan Ndoye del Bologna, calciatore seguito da tempo per rinforzare la batteria degli esterni offensivi. È un Napoli scatenato sul mercato, sempre più determinato a regalare ad Antonio Conte una rosa già ben strutturata, anche nelle alternative, in vista del ritiro di Dimaro, che aprirà la lunga fase prestagionale. Per la Val di Sole, gli azzurri sperano di mettere a disposizione dell'ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Noa Lang e Sam Beukema, ma i partenopei sono disposti anche a non fermarsi a loro due.

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

Gianluca Di Marzio rivela: il Napoli potrebbe tornare alla carica per uno dei gioielli del Lipsia, il classe 2005 Antonio Nusa. Il direttore sportivo Giovanni Manna lo segue da tempo e aveva già provato a portarlo in azzurro nella scorsa estate. Operazione Vai su Facebook

SKY - Napoli, nuova offerta a Ndoye per l'ingaggio, ecco le cifre e tutti i dettagli - Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi, il Napoli ha avanzato una nuova offerta a Dan Ndoye da 3 milioni più bonus di ingaggio. Si legge su napolimagazine.com

