settembre pratese oltre 25mila presenze sparite coi concerti e 800mila euro persi

settembre, animava Prato con musica, eventi e tanta allegria. Tuttavia, quest’anno tutto è cambiato: oltre 25mila presenze scomparse e circa 800mila euro di introiti perduti. Un calo che ha lasciato un segno profondo nella tradizione pratese, evidenziando le sfide e le opportunità per il futuro di questa storica manifestazione. È ora di chiedersi: cosa vuole diventare il Settembre Pratese?

Prato, 4 luglio 2025 – Fino all’anno scorso, bastava un colpo d’occhio per accorgersi che qualcosa stava succedendo: piazza Duom o gremita, le transenne, le luci, il brusio dell’attesa. Il Settembre Pratese, più di una semplice rassegna musicale, era diventato negli anni un appuntamento atteso. Una manifestazione che faceva battere il cuore della città più forte del solito e che per dieci giorni, tra fine agosto e la prima settimana di settembre, trasformava il centro in un palcoscenico vivo. Quest’anno, però, il sipario non si alzerà. Nessun palco in piazza Duomo, nessuna scenografia sotto il castello di piazza delle Carceri: il Settembre Pratese 2025 è saltato. 🔗 Leggi su Lanazione.it