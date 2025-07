Money Road ecco quanto hanno vinto i 12 concorrenti

Money Road ha messo alla prova i 12 concorrenti in un percorso ricco di suspense, alleanze e colpi di scena. Tra spirito di gruppo e tentazioni irresistibili, la finale ha svelato chi ha saputo resistere e chi si è lasciato tentare, portando a casa il bottino finale. Scopriamo insieme quanto hanno vinto e come si sono svolti gli ultimi momenti di questa avventura mozzafiato. La sfida per i 300 mila euro si è conclusa, ma i ricordi resteranno indelebili.

Resa dei conti (in banca) e colpi di scena per i concorrenti di Money Road. Tra poco spirito di gruppo, poca resistenza alle tentazioni e tanta voglia di vincere quanti più soldi possibile, la finale di Money Road è stata la conferma di una tendenza che, nel bene e nel male, il gruppo ha delineato nel corso delle due settimane di trekking nella giungla della Malesia. I 300 mila euro in palio, di puntata in puntata, sono stati decurtati a causa delle tentazioni a cui il gruppo non ha saputo resistere (alcune volte anche con troppa leggerezza). Così, nella finale, la compagnia delle tentazioni è partita da quota 180 mila euro a cui se ne sono aggiunti 20 mila grazie ad una prova ricarica vinta. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Money Road, ecco quanto hanno vinto i 12 concorrenti

