Va a fuoco un intero palazzo nel Cuneese allarme per il propagarsi delle fiamme Sul posto oltre 30 vigili del fuoco

Un incendio di vasta portata ha devastato un intero palazzo nel cuore di Cherasco, nel Cuneese, coinvolgendo oltre 30 vigili del fuoco provenienti da vari distaccamenti. Le fiamme hanno avvolto l’edificio in piazzetta degli Orti, creando un’emergenza senza precedenti per la comunità locale. I soccorritori sono al lavoro con tempestività per domare il rogo e garantire la sicurezza di chi si trova all’interno, mentre si indaga sulle cause di questa drammatica distruzione.

Un vasto incendio è scoppiato nella serata di giovedì 3 luglio nell’abitato di Cherasco (Cuneo), in un edificio in piazzetta degli Orti. Le fiamme hanno avvolto l’intero palazzo e sul posto ci sono squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Alba, Bra, Fossano, Savigliano e Levaldigi. Il comando provinciale di Cuneo ha inviato un’autoscala. I pompieri sono al lavoro per spegnere le fiamme, ma anche per verificare la presenza all’interno di residenti. In totale sono oltre trenta al momento i vigili del fuoco sul posto, con dieci mezzi tra autoscale, autopompe e autobotti provenienti da varie sedi permanenti e volontarie della provincia. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: fuoco - intero - palazzo - fiamme

Scatena una maxi rissa, i residenti furiosi: “Mette a ferro e fuoco un quartiere intero” - Fermo è in subbuglio: la pazienza dei residenti di via Diaz e del quartiere Carcera è finita! Dopo due anni di aggressioni e molestie da parte di un uomo che ha trasformato la vita quotidiana in un incubo, la tensione è esplosa in una maxi rissa.

Palazzo a fuoco in una zona residenziale di Cherasco, nel Cuneese. Fiamme alte, al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco #ANSA Vai su X

Bus in fiamme a Roma, il mezzo ridotto a una carcassa. Sulla via Prenestina, fumo e calore fanno esplodere i vetri di un palazzo. Non risultano feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il fuoco. #ANSA Vai su Facebook

Va a fuoco un intero palazzo nel Cuneese, allarme per il propagarsi delle fiamme. Sul posto oltre 30 vigili del fuoco; Palazzo a fuoco a Cherasco, nel Cuneese: evacuazioni; Le fiamme avvolgono l’intero palazzo, paura a Cherasco.

Palazzo a fuoco in una zona residenziale di Cherasco, non ci sono vittime - Il caseggiato in fiamme si trova in una zona residenziale fuori dal centro, a sud del paese di circa 500 abitanti, noto per gli storici mercati dell'antiquariato e del collezionismo. Da ansa.it

Palazzo a fuoco in una zona residenziale di Cherasco, nel Cuneese - Un vasto incendio è scoppiato a Cherasco (Cuneo), in un edificio in piazzetta degli Orti. ansa.it scrive