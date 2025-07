Chi ha visto nascere e morire la Candy da madre a figlio | Ricordo la prima rapina Peppino Fumagalli? Spegneva le luce per risparmiare

Per decenni, Brugherio ha vissuto sotto l’ombra della Candy, un simbolo di crescita, innovazione e solidarietà. Ricordi di una storia fatta di passione familiare, come quella di madre e figlio, si intrecciano con episodi di vita quotidiana, come le astute strategie di Peppino Fumagalli per risparmiare. Un racconto che svela come questa azienda abbia plasmato il tessuto sociale del paese, lasciando un’eredità indelebile nelle sue radici.

BRUGHERIO – Per decenni la vita di Brugherio è ruotata attorno alla Candy. Molti erano brugheresi doc, altri venivano da fuori per una breve esperienza e poi si stabilivano qui, dove trovavano lavoro, un paese accogliente e persino l’amore in azienda. Così si è strutturata la fisionomia sociale di Brugherio per decenni. Testimone di un’epoca Alba Ferro (nella foto), originaria di Bolzano, arrivata per lavoro a Milano e assunta all’ufficio personale della Candy di Brugherio nel 1967, dove è rimasta fino al 2012. “In azienda ho conosciuto mio marito Giuseppe Buschi – ricorda – quindi siamo rimasti ad abitare qui, come tanti altri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chi ha visto nascere e morire la Candy, da madre a figlio: “Ricordo la prima rapina. Peppino Fumagalli? Spegneva le luce per risparmiare”

In questa notizia si parla di: candy - visto - nascere - morire

Chi ha visto nascere e morire la Candy, da madre a figlio: “Ricordo la prima rapina. Peppino Fumagalli? Spegneva le luce per risparmiare”.

«Juan Carrito l’ho visto nascere e purtroppo anche morire». Il racconto del suo «papà» umano - Corriere della Sera - Ezechia Trella, 59 anni, è uno dei guardiaparco che ha seguito più da vicino le avventure dell’orso marsicano, che a causa delle ... Lo riporta corriere.it

Nascere è come morire - Davide Prezzo - Un padre che ha perso suo padre si racconta mostrandosi fragile, rinasce e torna bambino. Scrive rockit.it