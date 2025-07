Caldo strage in Spagna vento e fuoco a Creta evacuati 5mila turisti

L’estate infuocata si abbatte sull’Europa, portando con sé una serie di emergenze: incendi devastanti in Spagna e Creta, evacuazioni di massa e autostrade in tilt. In Italia, ospedali al limite e la Reggia di Caserta chiusa per blackout. La stagione più calda dell’anno mette a dura prova infrastrutture e vite, richiedendo immediato intervento e attenzione. È il momento di agire per proteggere il nostro futuro.

Morti sul lavoro: "La strage continua, il caldo peggiora le cose. Subito più ispettori" - La strage sul lavoro continua a mietere vittime nel silenzio delle statistiche e sotto il sole cocente dell’estate, che peggiora le condizioni di sicurezza.

Caldo killer: in Spagna 102 morti, una bambina alla Reggia di Versailles, in Italia 4 vittime in 18 città bollino rosso - Caldo killer: in Spagna 102 morti, una bambina alla Reggia di Versailles, in Italia 4 vittime in 18 città bollino rosso ... Secondo msn.com