Calciomercato il Napoli riflette ancora su Milinkovic-Savic | spunta anche il ritorno di fiamma

Il calciomercato del Napoli si infiamma con continui colpi di scena e nuove strategie. Dopo aver valutato il ritorno di fiamma per Milinkovic Savic, i partenopei si concentrano su un profilo di reparto portieri, riaccendendo un obiettivo passato. La squadra di Antonio Conte è al lavoro per rinforzarsi, con trattative sempre più vicine alla chiusura. Nell’ultima ora sono arrivati...

Il Napoli valuta il profilo adatto per completare il reparto dei portieri: ritorna un vecchio obiettivo per i partenopei. Prosegue il calciomercato del Napoli. La dirigenza partenopea è continuamente al lavoro per cercare di rinforzare il più possibile la rosa di Antonio Conte. Tante le trattative vicine alla chiusura: accordo ad un passo per Noa Lang dal PSV, mentre sembra sbloccarsi anche l’affare Beukema. Nell’ultima ora sono arrivati aggiornamenti importanti anche per la porta azzurra. Il Napoli sta ancora valutando il profilo di Vanja Milinkovic-Savic: nel frattempo torna forte l’interesse per un estremo difensore seguito ormai da diverso tempo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato, il Napoli riflette ancora su Milinkovic-Savic: spunta anche il ritorno di fiamma

In questa notizia si parla di: napoli - calciomercato - riflette - milinkovic

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Riflessioni in corso, in casa Napoli, su Miiinkovic-Savic: nei giorni scorsi gli azzurri sembravano a un passo dal portiere del Torino, ma in queste ore il club partenopeo riflette sul valore della clausola (poco meno di 20 milioni) Considerando anche il rinnovo Vai su Facebook

Milinkovic-Savic al Napoli, trovato l'accordo! CorSport: a breve sarà formalizzato, le cifre; Milinkovic Savic-Napoli, il Torino spara alto: Manna riflette - Il Mattino; Napoli, offerti 18 milioni per Milinkovic-Savic più il prestito con obbligo di riscatto per Ngonge (Tuttosport).

CdS - Brusca frenata per Milinkovic Savic al Napoli: cosa è accaduto - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli per adesso non intende affondare il colpo per ... Scrive msn.com

Frenata Napoli-Milinkovic Savic: era tutto fatto poi è arrivato il ripensamento. Il motivo - Savic, portiere del Torino classe 1997, ma la trattativa resta ferma al palo. Si legge su msn.com