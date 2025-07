Zi Cui è la persona che vorrei essere | le parole della doppiatrice di The Apothecary Diaries

Se il vostro cuore batte per le atmosfere avvincenti di The Apothecary Diaries, preparatevi a un finale epico! La seconda stagione, che adatta i volumi 3 e 4, ci ha regalato tensione e intrighi tra cospirazioni e alleanze inaspettate. Con Jinshi al centro di una pericolosa caccia al tesoro e Maomao sempre più coinvolta, l’avventura si fa ancora più avvincente. Restate con noi: l’epilogo promette sorprese sorprendenti…

La seconda stagione di The Apothecary Diaries si avvicina al gran finale dopo due cour consecutivi trasmessi tra l'inverno e la primavera 2025. Questa nuova stagione adatta i volumi 3 e 4 della light novel originale e ruota attorno alla cospirazione del Clan Zi per minacciare la famiglia imperiale. Nel primo cour, Jinshi partecipa a un torneo di caccia e finisce nel mirino degli assassini del clan. Maomao viene coinvolta suo malgrado e i due si rifugiano in una grotta per sfuggire all'attacco. Nel secondo cour, Maomao viene rapita e condotta nella fortezza del Clan Zi. Per salvarla, Jinshi abbandona finalmente la sua falsa identitĂ da eunuco e rivela la sua vera natura: è Ka Zuigetsu, il Principe della Luna.

