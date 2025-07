Quel filo diretto che taglia fuori l’Unione Europea

In un mondo sempre più connesso, le conversazioni tra leader mondiali assumono un peso cruciale. La recente telefonata tra il Cremlino e la Casa Bianca, che ha fatto salire l'ansia tra gli ucraini, mette in luce come alcuni dialoghi sfuggano completamente all’attenzione dell’Unione Europea. È un segnale di come le comunicazioni di potere si stiano spostando oltre i confini tradizionali, creando un nuovo equilibrio geopolitico da tenere sotto stretta osservazione.

La telefonata Cremlino-Casa Bianca di ieri preoccupa molti, specie gli ucraini, ma non stupisce nessuno. Donald Trump ha passato più tempo al telefono con Vladimir. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Quel filo diretto che taglia fuori l’Unione Europea

In questa notizia si parla di: filo - diretto - taglia - fuori

Juventus, domande e risposte con la community! Filo diretto con voi. Puntata #10 – VIDEO con Chiara Aleati - Benvenuti alla decima puntata di "Juventus: Domande e Risposte con la Community"! In questo video, insieme a Chiara Aleati, esploreremo le vostre curiosità e opinioni.

filo diretto Vai su Facebook

Media | Comunicati Stampa | Appello di alle Regioni: lavorate per ridurre i prezzi dell’energia elettrica; Lo Junior Torrazza giocherà per la prima volta nei campionati regionali; Stefano Piazza, un dispensatore di cazzate a kilometro zero.

La Lega taglia il filo diretto dall Annunziata Salvini: «Temiamo parole fuori posto» - Quotidiano Nazionale - La Lega taglia il filo diretto dall Annunziata Salvini: «Temiamo parole fuori posto» RADIO PADANIA ANNULLATO COLLEGAMENTO SU RAI 3. Si legge su quotidiano.net