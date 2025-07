Colpo di scena in Ironheart | è l’ora di Strange Academy?

Il finale di Ironheart, che ha chiuso la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, riserva un colpo di scena inaspettato: l’introduzione di Zelma Stanton potrebbe riaccendere i riflettori su Strange Academy, la scuola di magia di Doctor Strange. Questa evoluzione apre scenari emozionanti per un possibile adattamento live-action nel MCU, portando il mondo magico ancora più vicino ai fan. Ma cosa ci attende esattamente nel futuro di questa affascinante saga?

