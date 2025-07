Trovata morta nel bosco le ultime ore dell’ex estetista Bimbo e compagno | la vita di Franka Ludwig a Montorsoli

Il tranquillo paesaggio di Monte Morello si è trasformato in teatro di un dramma che scuote la comunità di Montorsoli. La misteriosa scoperta del corpo di Franka Ludwig, ex estetista e madre di un bambino, ha aperto un capitolo di dolore e interrogativi che ancora restano senza risposta. Tra silenzi e sospetti, le ultime ore della sua vita emergono come un enigma da svelare, lasciando la comunità in attesa di chiarimenti.

Firenze, 4 luglio 2025 – Tra le ville del versante di Monte Morello che sovrasta Montorsoli, frazione di Vaglia, regnano silenzio e stupore. Sulla cassetta postale di un terratetto lussureggiante – sul cui portico penzola una bandiera del Calcio storico –, il nome di Franka Ludwig è scritto con il bianchetto, con grafia incerta. La donna tedesca di 52 anni, trovata senza vita mercoledì mattina sul ciglio della strada sterrata che porta verso il Monte Falterona, nella zona della fonte del Borbotto a Castagno d’Andrea (San Godenzo), viveva lì con il compagno – che sembrerebbe lavorare nel settore dell’home restaurant – e l’anziana madre di lui. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovata morta nel bosco, le ultime ore dell’ex estetista. Bimbo e compagno: la vita di Franka Ludwig a Montorsoli

In questa notizia si parla di: vita - trovata - franka - ludwig

Tragedia al liceo Jacopone da Todi: insegnante trovata senza vita all’alba - Una tragedia ha colpito il liceo Jacopone da Todi, dove questa mattina è stato trovato il corpo senza vita di un'insegnante nei pressi dell'edificio scolastico.

Trovata morta nel bosco, le ultime ore dell’ex estetista. Bimbo e compagno: la vita di Franka Ludwig a Montorsoli; Omicidio di Franka Ludwig a San Godenzo, trovato un sasso insanguinato e giallo sulla chiamata al ristorante; Trovata morta nel bosco di San Godenzo: chi era Franka Ludwig e tutti i dubbi del giallo in provincia di Firenze.

Trovata morta nel bosco, le ultime ore dell’ex estetista. Bimbo e compagno: la vita di Franka Ludwig a Montorsoli - Sulla cassetta della posta il nome della vittima scritto con il bianchetto I vicini: “Non la conoscevamo”. Come scrive msn.com

Trovata morta nel bosco di San Godenzo: chi era Franka Ludwig e tutti i dubbi del giallo in provincia di Firenze - Una donna di 52 anni, Franka Ludwig, è stata trovata senza vita nelle campagne di San Godenzo, in provincia di Firenze. msn.com scrive