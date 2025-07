Non portate via Stella La lotta del condominio per la bambina contesa

In un quartiere scosso da tensioni e speranze, la battaglia per Stella diventa un simbolo di tutela e solidarietà. La piccola di cinque anni si trova al centro di una difficile disputa legale e familiare, mentre i vicini si mobilitano per proteggerla da decisioni dolorose. È un momento cruciale che mette in discussione valori fondamentali di affetto e giustizia, e il loro coraggio non può essere ignorato: perché, in fin dei conti, ogni bambino merita di sentirsi amato e sicuro.

Dopo la difficile separazione dei genitori il tribunale ha deciso che la piccola, 5 anni, dovrà andare in casa famiglia. Il padre è rinviato a giudizio per lesioni alla ex moglie. I vicini di casa da settimane fare le barricate perché Stella non venga prelevata con la forza. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Non portate via Stella”. La lotta del condominio per la bambina contesa

