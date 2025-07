Summer torna in scena la musica italiana con Irama

Preparare il palco per un'estate di emozioni e musica indimenticabile. Questa sera, alle 21.30 in piazza Napoleone a Lucca, Irama – il talento di Carrara – inaugura il suo debutto al Summer, portando sul palco le sue hit più amate e nuove sorprese. Un evento imperdibile che promette di incantare migliaia di fan e di rinnovare la magia della musica italiana sotto le stelle. Non mancate!

Lucca, 4 luglio 2025 – Stasera alle 21.30, sempre in piazza Napoleone, quarto appuntamento con il Summer, il secondo targato Italia dopo quello inaugurale di Antonello Venditti. Sarà Irama a salire sul palco, al suo debutto nella manifestazione. L’artista nativo di Carrara ha preparato per questo suo tour 2025, premiato in ogni tappa da migliaia e migliaia di fan, una scaletta che comprende tutte le hit e altri brani che gli hanno fatto collezionare ben 53 dischi di platino e 4 d’oro e oltre 2,5 miliardi di streaming sulle varie piattaforme musicali. Nonostante debba ancora compiere i trent’anni, Irama, vincitore nel 2017 di “Amici“, vanta già sei presenze al Festival di Sanremo, dove si è sempre piazzato nei primi dieci posti, segno dell’apprezzamento da parte anche del grande pubblico meno giovane del televoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Summer, torna in scena la musica italiana con Irama

