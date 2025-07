Juanlu Sanchez il Napoli lo ha messo in stand by | c’è un rischio

Il mercato del Napoli è in fermento: dopo il grande colpo De Bruyne, la società azzurra punta a rinforzare ulteriormente la rosa con profili strategici come Sam Beukema e Noa Lang. Tuttavia, l’affare Juanlu Sanchez sembra essere in pausa, e il club potrebbe correre alcuni rischi nella gestione delle trattative. La sessione estiva promette ancora molte sorprese, mentre i tifosi attendono con trepidazione le prossime mosse del Napoli.

L’affare per Juanlu Sanchez sembra essere in pausa: il club azzurro potrebbe correre un rischio. Napoli sempre attivo sul mercato. Dopo aver chiuso il colpo De Bruyne, la società partenopea sta continuando a monitorare profili interessanti ed adatti al gioco di Conte. Sam Beukema e Noa Lang si avvicinano sempre di più al club azzurro: per entrambi è ormai vicinissima l’intesa economica con i rispettivi club. Nel frattempo arrivano novità anche sul possibile affare Juanlu Sanchez. Il Napoli resta sulle tracce del difensore del Siviglia ma la trattativa sembra essere in stand-by. Pedullà: “Juanlu Sanchez? Il Napoli ha altre priorità”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Juanlu Sanchez, il Napoli lo ha messo in stand by: c’è un rischio

