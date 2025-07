Sonia Bruganelli | Vorrei vedere una nuova donna accanto a Paolo Bonolis Mi piacerebbe qualcuno di intelligente vicino ai miei figli

Sonia Bruganelli svela il suo desiderio di una nuova donna intelligente al fianco di Paolo Bonolis, desiderosa di condividere momenti con i figli e l’ex marito. In un’intervista nel podcast *Non lo faccio X moda*, ha spiegato come la presenza di una persona speciale possa arricchire la loro vita, sottolineando che i suoi figli sono sereni e senza gelosia. Un gesto di apertura e speranza per un futuro armonioso.

Ospite del podcast Non lo faccio X moda, Bruganelli ha spiegato che sogna una nuova fidanzata, possibilmente «intelligente», al fianco dell'ex marito. Poi, parlando della sua relazione con Angelo Madonia, ha rivelato: «I miei figli non sono affatto gelosi, anzi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sonia Bruganelli: «Vorrei vedere una nuova donna accanto a Paolo Bonolis. Mi piacerebbe qualcuno di intelligente vicino ai miei figli»

