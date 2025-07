Pedalate a 40 gradi dietrofront di Glovo sugli incentivi beffa

Anche Deliveroo ci ripensa. Il Piemonte ferma le consegne nelle ore bollenti. Malori nelle fabbriche e scioperi in mezza Italia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Pedalate a 40 gradi, dietrofront di Glovo sugli incentivi beffa

Glovo fa dietrofront, sospesi dopo le polemiche i «bonus caldo» per i rider: ora parte il confronto sindacale - La decisione dopo le polemiche scaturite il 1 luglio dopo che il colosso del food delivery aveva deciso di dare pochi centesimi in più ai rider per lavorare con temperature fino a 40 gradi ... Secondo corriere.it